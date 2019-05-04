Израиль ответил на ракетный обстрел из сектора Газа

Израильские войска атаковали более десяти целей в секторе Газа в ответ на ракетные обстрелы с палестинской стороны. Об этом в субботу, 4 мая, сообщает Армия обороны Израиля в своем Twitter-аккаунте.

Как отмечается, в ответной атаке были задействованы танки и авиация. Обстрелу подверглись объекты контролирующего сектор Газа движения ХАМАС, а также союзного ему «Палестинского исламского джихада» (оба считаются в Израиле террористическими организациями).

Также известно, что в настоящее время бомбардировка продолжается.

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Ранее 4 мая сообщалось, что с территории сектора Газа по Израилю были выпущены 90 ракет. Отмечалось, что обстрел продолжался более часа, при этом значительную часть ракет израильским военным удалось перехватить.

Обстановка на границе сектора Газа обострилась весной 2018 года после того, как мирный протест перерос в массовые беспорядки и столкновения протестующих с израильскими войсками. Акция была приурочена ко Дню Накба — исходу с территории, где в 1948 году было создано Государство Израиль.

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