Израиль приготовился к военной кампании в секторе Газа

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о готовности к полноценной военной кампании в секторе Газа. Об этом сообщает ТАСС.

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«Я отдал приказ, чтобы силы Армии обороны Израиля оставались развернутыми вокруг сектора Газа. Это включая танки, сухопутные силы и ВВС. Мы готовы к любому сценарию и — в случае необходимости — к интенсивной кампании. Мы сделаем то, что должны, для безопасности Израиля», — заявил израильский премьер.

25 марта израильские военные начали наносить удары по позициям движения в секторе Газа в ответ на ракетный обстрел окрестностей Тель-Авива. В результате инцидента тогда пострадали семь человек, в том числе младенец. 31 марта танки Армии обороны Израиля провели еще один обстрел сектора Газа.

Высокопоставленные источники в руководстве движения ХАМАС сообщили журналистам, что ракетные обстрелы были проведены по указаниям из Ирана.

В конце марта 2018 года мирный протест на границе сектора Газа перерос в массовые беспорядки и столкновения протестующих с израильскими войсками. Погибли по меньшей мере 10 палестинцев. Акция была приурочена ко Дню Накба — исходу с территории, где в 1948 году было создано Государство Израиль.

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