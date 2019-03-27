В ХАМАС рассказали о заказчике обстрела Израиля

Ракетный обстрел Израиля с территории сектора Газа был выполнен по указанию Ирана. Об этом израильской газете Israel Hayom сообщил высокопоставленный источник в движении ХАМАС, пишет The Jerusalem Post.

Собеседник издания сказал, что Тегеран «пошел по головам лидеров ХАМАС» и приказал джихадистской группировке, которая действует за пределами сектора Газа, совершить атаку. В то же время, по его словам, лидеры палестинского движения дали добро на ракетный обстрел.

Информацию о том, что удар был нанесен по приказу Ирана подтвердили источники в Египте и Газе. Они отметили, что палестинское движение было в курсе плана атаки.

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26 марта Израиль призвал Совет Безопасности ООН признать движение ХАМАС террористическим.

За день до этого израильские военные начали наносить удары по позициям движения в секторе Газа в ответ на ракетный обстрел окрестностей Тель-Авива. В результате инцидента тогда пострадали семь человек, в том числе младенец.

В конце марта 2018 года мирный протест на границе сектора Газа перерос в массовые беспорядки и столкновения протестующих с израильскими войсками. Акция была приурочена ко Дню Накба — исходу с территории, где в 1948 году было создано государство Израиль. Тогда погибли по меньшей мере 10 палестинцев.

Движение ХАМАС основано в 1987 году и признано террористической организацией Израилем, Канадой, США и Японией, а также запрещено в Иордании и Египте. С 2007-го организация контролирует сектор Газа.

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