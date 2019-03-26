Израиль попросил ООН признать ХАМАС террористической организацией

Израиль призвал Совет Безопасности ООН признать палестинское движение ХАМАС террористическим. С таким заявлением выступил постпред страны в организации Дани Данон, передает «Интерфакс».

«Совет Безопасности ООН должен осудить ХАМАС и его террор против Израиля и безоговорочно признать ХАМАС террористической организацией», — сказал он. По его словам, такое решение обосновано «12 тысячами минометов и ракет, запущенных по Израилю» палестинцами.

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Данон также отметил, что Израиль продолжит защищать свою территорию. «Если эти теракты продолжатся, то лидеры ХАМАС на себе почувствуют мощь Армии обороны Израиля и будут погребены в тоннелях сектора Газа», — добавил он.

25 марта израильские военные начали наносить удары по позициям движения в секторе Газа в ответ на ракетный обстрел окрестностей Тель-Авива.

В конце марта 2018 года мирный протест на границе сектора Газа перерос в массовые беспорядки и столкновения протестующих с израильскими войсками. Акция была приурочена ко Дню Накба — исходу с территории, где в 1948 году было создано Государство Израиль. Тогда погибли по меньшей мере 10 палестинцев.

Движение ХАМАС основано в 1987 году и признано террористической организацией Израилем, Канадой, США и Японией, а также запрещено в Иордании и Египте. С 2007-го организация контролирует сектор Газа.

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