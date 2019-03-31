Израильские танки ударили по сектору Газа в ответ на ракетный обстрел

Израильские танки атаковали посты боевиков палестинского движения ХАМАС в секторе Газа в ответ на ракетный обстрел с этой территории. Об этом пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила в Twitter.
Военнослужащие зафиксировали из Газы пять пусков ракет.
О погибших, пострадавших и разрушениях пока не сообщается.
25 марта израильские военные начали наносить удары по позициям движения в секторе Газа в ответ на ракетный обстрел окрестностей Тель-Авива. В результате инцидента тогда пострадали семь человек, в том числе младенец.
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