Израиль устроил Палестине недельную блокаду ради праздника

Израиль на неделю полностью заблокировал палестинские территории. Об этом говорится в сообщении пресс-службы израильской армии.

Режим блокады введен в отношении палестинских территорий на Западном берегу реки Иордан, а также в секторе Газа. Он начался с 00:00 пятницу, 19 апреля, и продлится до конца дня 27 апреля. В это время будут закрыты все пограничные переходы.

Как отмечается, решение принято «в соответствии с оценкой ситуации политическим эшелоном». При этом разрешение на проход люди могут получить в исключительных ситуациях, в том числе связанных с оказанием гуманитарной или медицинской помощи.

Запрет введен на весь период празднования Песаха. Это один из древнейших иудейских праздников, посвященный главному событию библейской истории, которое считается началом истории еврейского народа — исходу из Египта и освобождению народа от 400-летнего рабства.

17 апреля движение ХАМАС, контролирующее сектора Газа, потребовало от Израиля снять всю блокаду с палестинских территорий и соблюдать соглашения. В противном случае оно пригрозило выпустить ракеты по центру, где пройдет конкурс «Евровидение».

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!