ХАМАС пригрозил разбомбить «Евровидение»

Палестинское движение ХАМАС разместило в социальных сетях видео с угрозами сорвать конкурс «Евровидение», который должен пройти в Израиле.

«Признайте наши требования, чтобы вы могли праздновать», — говорится в ролике. Конкретными условиями являются снятие блокады с палестинских территорий и соблюдение соглашений. Речь, судя по всему, идет о договоренности о прекращении огня с Израилем, где посредником выступил Египет.

ХАМАС предупреждает, что ракеты будут выпущены по Тель-Авиву во время конкурса, если Израиль не согласится на требования. Выставочный комплекс «Ганей Тааруха», где должно состояться музыкальное мероприятие, обозначен как мишень для ударов.

«Евровидение-2019» пройдет в Тель-Авиве с 14 по 18 мая. В этот же период — 15 мая — палестинцы отмечают День Накба. Он связан с исходом с территории, где в 1948 году было создано Государство Израиль.

Движение ХАМАС основано в 1987 году и признано террористической организацией Израилем, Канадой, США и Японией, а также запрещено в Иордании и Египте. С 2007-го организация контролирует сектор Газа.

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