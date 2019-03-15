Израиль возобновил продажу билетов на «Евровидение»

Корпорация общественного вещания Израиля Kan возобновила продажу билетов на международный конкурс «Евровидение-2019». Об этом в пятницу, 15 марта, сообщает ТАСС со ссылкой на коммюнике, распространенное оргкомитетом мероприятия.

В документе написано: «220 VIP-билетов поступили в четверг в продажу в 18:00 (19:00 мск). В апреле еще несколько тысяч билетов поступят в электронную кассу».

4 марта стало известно о прекращении реализации билетов на песенный конкурс из-за «попытки различных сторон вмешиваться в процесс продажи». Сам министр общественной безопасности Израиля Гилад Эрдан контролировал расследование.

15 марта представитель Европейского вещательного союза (ЕВС) рассказал о возможных штрафных санкция в отношении Киева. Ранее, в феврале, Украина отказалась принимать участие в «Евровидении». Это произошло после отказа всех финалистов национального отборочного тура представлять страну на мероприятии.

Конкурс пройдет с 14 по 18 мая в Тель-Авиве. От России выступит Сергей Лазарев с песней Scream.

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