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Белый дом анонсировал «сделку века»

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Проект президента США Дональда Трампа по ближневосточному урегулированию будет представлен в июне. Об этом сообщил советник и зять американского лидера Джаред Кушнер, передает The Jerusalem Post.

Он не раскрыл подробности проекта, а лишь опроверг информацию о том, что план Трампа сосредоточен вокруг экономической составляющей. По словам Кушнера, он потребует уступок от каждой стороны, однако не поставит под угрозу безопасность Израиля.

В феврале Кушнер рассказал, что разработанный американской стороной план предполагает отмену границ в их нынешнем виде и свободное перемещение людей и товаров, а также объединение всех палестинских территорий под одной властью. Он отмечал, что проект будет обнародован после израильских выборов в апреле этого года.

План ближневосточного урегулирования под названием «сделка века» готовится с начала президентского срока Дональда Трампа, однако подробности проекта не раскрываются. По данным израильских СМИ, он предполагает создание палестинского государства на 90 процентах Западного берега реки Иордан и раздел Иерусалима. Американская сторона эту информацию не подтверждает. Палестинцы отказались от посредничества американцев в урегулировании конфликта после того, как в декабре 2017 года США признали Иерусалим столицей Израиля.

Израиль провозгласил Иерусалим своей столицей после окончания войны за независимость в 1949 году. В 1967-м, после Шестидневной войны, он захватил Восточный Иерусалим и объединил его с Западным, однако ООН этого не признала.

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