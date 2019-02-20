США уличили в передаче ядерных технологий Саудовской Аравии

Белый дом пытается передать ядерные технологии Саудовской Аравии в обход Конгресса и, возможно, в нарушение закона об атомной энергии. Об этом сообщается на сайте государственного комитета по надзору и реформам.

Сообщается, что 12 февраля президент США Дональд Трамп встретился с представителями ядерной индустрии по поводу передачи технологий странам Ближнего Востока, а на следующей неделе его зять и советник Джаред Кушнер собирается посетить Эр-Рияд для обсуждения сделки.

Авторы публикации ссылаются на нескольких осведомителей в администрации президента. По предоставленным ими данным, переговоры ведутся с процедурными нарушениями и в неоправданно быстром темпе. При этом высшие чины администрации игнорируют обращения советников по этике, которые требуют остановить обсуждение.

Рабочую атмосферу в администрации, по словам разоблачителей, характеризуют «хаос, беспомощность и лицемерие» — к этому привел конфликт интересов между советниками.

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В октябре 2018 года сенаторы-республиканцы отправили Трампу коллективное письмо, в котором настаивали на прекращении переговоров с представителями Саудовской Аравии из-за «серьезного беспокойства по поводу прозрачности, надежности и справедливости органов, принимающих решения» в стране.

Поводом для беспокойства послужило убийство в Стамбуле саудовского журналиста Джемаля Хашкуджи в начале октября того же года. Журналист, известный критикой саудитов и проживавший в США, зашел в консульство страны, чтобы оформить документы, и исчез. В его убийстве обвиняют спецслужбы Саудовской Аравии и лично наследного принца Мухаммеда бин Салмана. Власти королевства отрицают свою причастность к инциденту.

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