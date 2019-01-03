Обвиняемым в убийстве саудовского журналиста пригрозили смертной казнью

Суд Саудовской Аравии приступил к рассмотрению дела об убийстве журналиста Джамаля Хашкуджи, сообщает РИА Новости.

Первое заседание суда в присутствии адвокатов прошло в Эр-Рияде в четверг, 3 января. Прокуратура Саудовской Аравии потребовала в отношении пяти из 11 подсудимых исполнения шариатского закона — смертной казни за участие в этом преступлении.

В конце декабря 2018 года турецкий телеканал A Haber опубликовал кадры с уличных камер наблюдения. На записи запечатлено, как пакеты с, предположительно, останками Хашкуджи вынимают из черного минивэна и заносят в здание резиденции саудовского генконсула. Она расположена неподалеку от здания консульства — места убийства журналиста. В репортаже A Haber сообщалось, что запись предоставил журналист, связанный с газетой Daily Sabah. Издание ранее уже публиковало материалы расследования обстоятельств гибели Хашкуджи.

Убийство саудовского журналиста произошло в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле в октябре 2018 года. Хашкуджи пришел в консульство, чтобы оформить документы для развода, и исчез. Саудовские официальные представители признали факт гибели журналиста только через две недели после исчезновения Хашкуджи. Власти Саудовской Аравии сообщили, что он был убит после ссоры в консульстве, после чего было задержано 11 человек.

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