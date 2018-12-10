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Турция обвинила саудовского генконсула в помощи убийцам журналиста

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Анкара обвинила генконсула Саудовской Аравии в Стамбуле в причастности к убийству журналиста Джамаля Хашкуджи. С таким заявлением выступил пресс-секретарь президента Турции Фахреттин Алтун, сообщается в Twitter агентства Anadolu.

Отмечается, что власти страны призывают начать международное расследование дела о гибели журналиста, а нежелание Саудовской Аравии выдавать виновных только подтверждает, что страна покрывает убийц. По словам Алтуна, консул «видимо, был соучастником этого преступления», предает Reuters.

Ранее 10 декабря сообщалось, что Эр-Рияд отказался экстрадировать в Турцию обвиняемых в убийстве Хашкуджи. Министр иностранных дел страны Адель аль-Джубейр объяснил это тем, что саудовские власти хотят «докопаться до истины» и не собираются «ничего скрывать». Отмечалось также, что Анкара не предоставила достаточно доказательств для выдачи подозреваемых. До этого аль-Джубейр уже заявлял, что королевство собирается судить подозреваемых в убийстве Хашкуджи на своей территории и опубликовать результаты расследования.

Джамаль Хашкуджи был убит 2 октября, когда пришел в диппредставительство Саудовской Аравии в Стамбуле. Ему были нужны документы, подтверждающие развод, чтобы заключить новый брак с гражданкой Турции. Невеста ждала его неподалеку от здания консульства.

Власти Саудовской Аравии подтвердили смерть журналиста лишь спустя 19 дней, однако заявили, что убийство было непреднамеренным. 15 ноября прокуратура королевства потребовала казнить пятерых подозреваемых.

Турция подозревает в убийстве журналиста в общей сложности 18 человек и требует их экстрадиции. Местные власти настаивают на том, что убийство было преднамеренным и умышленно жестоким. По их последней версии, мужчину пытали, расчленили, а затем тело вывезли из Турции в чемоданах, воспользовавшись дипломатической неприкосновенностью.

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