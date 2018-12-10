Саудовская Аравия отказалась выдать убийц Хашкуджи

Власти Саудовской Аравии отказались выдать Турции обвиняемых в убийстве журналиста Джамаля Хашкуджи. Об этом сообщил министр иностранных дел королевства Адель аль-Джубейр, передает Al Jazeera.

Как пояснил аль-Джубейр, причиной отказа стало то, что саудовские власти хотят «докопаться до истины» и не собираются «ничего скрывать». В свою очередь, Турция не предоставила доказательства в подобающей форме. «Турецкие власти не были настолько открытыми, насколько мы ожидали», — добавил он.

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Ранее саудовский министр уже заявлял, что королевство собирается судить подозреваемых в убийстве Хашкуджи на своей территории. Он также подчеркнул, что саудовские власти намерены обнародовать результаты расследования.

В октябре стало известно, что Турция подготовила требование об экстрадиции из Саудовской Аравии 18 подозреваемых в убийстве саудовского журналиста. Как сообщает ТАСС со ссылкой на издание Yeni Safak, в конце ноября уголовный суд Стамбула выдал ордер на заочный арест 15 обвиняемых.

Джамаль Хашкуджи пропал 2 октября на территории консульства Саудовской Аравии в Турции. Власти признали смерть журналиста лишь через 18 дней после его гибели. Преступление связывали с наследным принцем Мухаммедом бин Салманом аль-Саудом. Глава МИД Саудовской Аравии заверил, что кронпринц, с которым журналисты связывают 15 подозреваемых в убийстве, не был в курсе операции.

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