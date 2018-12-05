США заявили о причастности саудовского принца к убийству журналиста

К убийству саудовского журналиста Джамаля Хашкуджи имеет отношение наследный принц королевства Мухаммед бин Салман аль-Сауд. Такое заявление сделал сенатор Роберт Коркер после закрытого брифинга главы ЦРУ Джины Хаспел, передает CNN.

«Нужно умышленно изображать слепого, чтобы не прийти к выводу, что это [преступление] было организовано и спланировано по указанию МБС (сенатор использовал инициалы принца — прим. «Ленты.ру») и что он изначально был причастен к смерти Хашкуджи», — сказал Коркер журналистам. Он добавил, что, согласно докладу ЦРУ, команда, занимавшаяся убийством журналиста, пригласила судебного эксперта для помощи в расчленении мужчины.

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Сенатор от штата Теннесси Коркер и сенатор от Северной Каролины Линдси Грэхам намерены представить законопроект о санкциях против Салмана. «Если бы он предстал перед судьей, приговор бы ему вынесли в течение 30 минут», — подчеркнул Коркер. Отмечается, что ответные меры в адрес королевства могут включать в себя ограничение вовлеченности США в военные действия в Йемене.

Ранее правозащитники потребовали от аргентинских властей арестовать Салмана, который посетил Буэнос-Айрес для участия в саммите «Большой двадцатки».

29 ноября сообщалось, что США и Саудовская Аравия продолжают переговоры о покупке королевством противоракетных комплексов THAAD. До этого президент США Дональд Трамп выступил с заявлением, что США продолжат сотрудничать с ближневосточным королевством, несмотря на скандал, разразившийся после убийства журналиста Джамаля Хашкуджи. По словам президента, США намерены оставаться «непоколебимым партнером» Саудовской Аравии. «Если мы по глупости откажемся от наших контактов, Россия и Китай получат огромную выгоду», — сказал он.

Джамаль Хашкуджи пропал 2 октября на территории консульства Саудовской Аравии в Турции. Власти признали смерть журналиста лишь через 18 дней после его гибели. Преступление связывали с наследным принцем Мухаммедом бин Салманом аль-Саудом. Глава МИД Саудовской Аравии заверил, что кронпринц, с которым журналисты связывают 15 подозреваемых в убийстве, не был в курсе операции.

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