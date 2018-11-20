Трамп признал возможную причастность саудовского принца к убийству журналиста

США намерены оставаться «непоколебимым партнером» Саудовской Аравии несмотря на дело об убийстве журналиста Джамаля Хашкуджи в саудовском генконсульстве в Турции. Об этом сообщил американский президент Дональд Трамп, передает Reuters.

Он указал, что не намерен разрывать сотрудничество. «Если мы по глупости откажемся от наших контактов, Россия и Китай получат огромную выгоду», — говорится в заявлении главы государства, распространенном Белым домом.

По словам Трампа, американские «разведывательные службы продолжают оценивать всю информацию [по делу Хашкуджи], и вполне возможно, что наследный принц [Мухаммед бин Салман Аль Сауд] знал об этом трагическом событии». Президент добавил, что кронпринц мог и не иметь понятия о происходящем.

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Ранее в распоряжении турецких СМИ оказались аудиозаписи, зафиксировавшие момент убийства колумниста. Из них следует, что журналиста схватили в отделении, где располагается визовый отдел. Затем слышны звуки ссоры, физической борьбы, избиения и пыток.

Хашкуджи убили 2 октября, когда он пришел в диппредставительство за документами. Бумаги позволили бы ему подтвердить развод и заключить новый брак с гражданкой Турции. Невеста ждала его неподалеку от консульства.

Власти Саудовской Аравии отрицали смерть журналиста в стенах консульства на протяжении почти трех недель. В результате убийство признали, но заверили, что оно было случайным, а наследный принц ничего не знал об операции.

После произошедшего многие члены королевской семьи Саудовской Аравии не хотят, чтобы Мухаммед бин Салман стал королем.

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