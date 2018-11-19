Саудовскую Аравию лишили оружия из-за убийства журналиста

Германия полностью прекратила поставки вооружения в Саудовскую Аравию из-за убийства журналиста Джамаля Хашкуджи в посольстве страны в Турции. Об этом сообщает Rheinische Post со ссылкой на Министерство экономики ФРГ.

На данный момент немецкое правительство отказалось заключать новые договоренности и изучает, как можно приостановить поставку по уже действующим контрактам. По словам представителя ведомства, власти будут «предотвращать экспорт оружия разными способами». Как отмечает газета, такое решение весьма трудновыполнимо.

Точное количество контрактов, которые немецкая сторона нарушит после вступления в силу решения властей, не уточняется. Известно, что пострадает верфь Wolgaster Lürssen, которая должна была поставить в Саудовскую Аравию 20 патрульных катеров. Отмечается, что два уже отправлены, а восемь начали строить.

О том, сколько продлится эмбарго, также не говорится. В министерстве отметили, что будут требовать от других государств Евросоюза аналогичных мер в отношении Эр-Рияда. Как отмечает RP, президент Франции Эммануэль Макрон резко отверг предложение Берлина. До этого Германия призывала страны ЕС остановить экспорт оружия в Саудовскую Аравию в октябре.

В сентябре ФРГ заключила с Эр-Риядом сделку на поставку вооружений объемом в 416 миллионов евро. Позднее сделка была заморожена в связи со смертью Хашкуджи. Страна занимает четвертую строчку в списке стран-экспортеров оружия в Саудовскую Аравию, уступая по объему продаж Великобритании и Франции. Больше всего оружия в страну поставляют Соединенные Штаты.

Джамаль Хашкуджи пропал 2 октября на территории консульства Саудовской Аравии. Эр-Рияд признал смерть журналиста лишь через 18 дней после его гибели. Глава МИД Саудовской Аравии заверил, что кронпринц, которого Турция и США подозревают в заказе убийства, не был в курсе операции.

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