Появилась новая версия исчезновения тела убитого саудовского журналиста

Тело убитого саудовского журналиста Джамаля Хашкуджи, вероятно, вывезли из Турции в чемоданах. Об этом заявил министр обороны страны Хулуси Акар, пишет газета Yeni Safak.

«Возможно, они (обвиняемые в преступлении граждане Саудовской Аравии — прим. «Ленты.ру») тайно вывезли расчлененное тело Хашкуджи в чемоданах без каких-либо проблем из-за своей дипломатической неприкосновенности», — сказал он.

По словам министра, обвиняемые покинули Турцию примерно через четыре часа после совершенного преступления.

Власти Турции настаивают, что убийство Хашкуджи было преднамеренным и жестоким. Ссылаясь на данные аудиозаписей произошедшего в стенах консульства, они заявляли, что перед смертью журналиста пытали, а затем обезглавили. Ранее они также выдвигали версию, что труп растворили в кислоте.

15 ноября прокуратура Саудовской Аравии потребовала казнить пятерых подозреваемых по делу об убийстве Хашкуджи. Всего по этому делу в королевстве задержан 21 подозреваемый, 11 из них предъявили обвинения. За несколько дней до этого президент Турции Реджеп Эрдоган заявлял, что убийца находится среди них.

13 ноября стало известно, что турецкие спецслужбы считают непосредственным заказчиком убийства наследного принца Саудовской Аравии Мохаммеда бин Салмана. 17 ноября к аналогичному выводу пришли в США.

Джамаль Хашкуджи пропал 2 октября на территории консульства Саудовской Аравии. Эр-Рияд признал смерть журналиста лишь через 18 дней после его гибели. Глава МИД Саудовской Аравии заверил, что кронпринц, с которым связывают подозреваемых в убийстве, не был в курсе операции.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!