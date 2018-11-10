Эрдоган указал на местонахождение убийцы саудовского журналиста

Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что среди 18 задержанных в Саудовской Аравии есть убийца журналиста Джамаля Хашкуджи. Его цитирует издание Daily Saba в субботу, 10 ноября.

«15 человек, которые прибыли в Стамбул и которые находятся среди 18 задержанных саудовскими властями, точно знают, кто убил Джамаля Хашкуджи и где его тело. Саудовская Аравия может узнать это, заставив говорить этих людей», — сказал Эрдоган.

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Турецкий лидер выразил уверенность, что убийца находится среди них. «Нет нужды искать его где-то еще», — добавил он.

В начале ноября Эрдоган заявил, что приказ об убийстве журналиста был отдан «из самых высоких уровней» саудовского правительства. При этом он подчеркнул, что не верит в причастность к преступлению короля.

Об исчезновении Хашкуджи стало известно 2 октября. Он отправился в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле, чтобы получить документы для развода. Однако из здания диппредставительства он не вышел.

Эр-Рияд заявил о совершенном преступление спустя 18 дней. В турецком правительстве полагают, что расчлененное тело Хашкуджи растворили в кислоте. СМИ сообщали, что перед смертью журналист подвергся пыткам. Также в прессе появлялась информация о том, что несколько задержанных связаны с наследным принцем Мухаммедом Аль Саудом.

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