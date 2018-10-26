Турция захотела выдачи подозреваемых в расправе над журналистом

Турция подготовила требование об экстрадиции из Саудовской Аравии 18 подозреваемых в убийстве саудовского журналиста Джамаля Хашкуджи, передает Reuters.

По мнению Анкары, страна обладает большими возможностями для вершения правосудия. Турецкий суд будет открыт для иностранных наблюдателей, чтобы обеспечить прозрачность процесса. Как заявили в Министерстве юстиции, 18 подозреваемым планируется предъявить обвинения в преднамеренном убийстве с особой жестокостью.

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Ранее 26 октября король Саудовской Аравии Салман бин Абдул-Азиз рассказал о принятых мерах для раскрытия всех фактов и обстоятельств убийства Хашкуджи. По его словам, Эр-Рияд намерен привлечь виновных в убийстве журналиста к ответственности. До этого власти страны признали убийство 59-летнего журналиста преднамеренным.

Хашкуджи пропал 2 октября в Стамбуле. Он отправился в консульство Саудовской Аравии, чтобы получить недостающие бумаги для развода. Из здания диппредставительства он не вышел.

Спустя 18 дней Эр-Рияд признал, что в здании генконсульства произошло убийство журналиста. Турецкие власти заявили, что убийство было жестоким. По данным прессы, журналиста пытали, отрезая ему пальцы, а затем обезглавили.

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