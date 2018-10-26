Саудовский король отчитался перед Путиным о расследовании убийства Хашкуджи

Владимир Путин и Салман бин Абдул-Азиз на встрече в 2017 году

Президент России Владимир Путин и король Саудовской Аравии Салман бин Абдул-Азиз провели телефонный разговор в четверг, 25 октября. Об этом сообщает пресс-служба Кремля и саудовское агенство SPA.

Отмечается, что переговоры состоялись по инициативе главы саудовского государства. В ходе общения Салман ибн Абдул-Азиз проинформировал Путина «о принятых мерах для раскрытия всех фактов и обстоятельств убийства подданного Джамаля Хашкуджи». Он также рассказал о намерении Эр-Рияда привлечь виновных в убийстве журналиста к ответственности.

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Российский лидер выразил уверенность в прозрачности расследования, проводимого Саудовской Аравией. Кроме того, монарх подтвердил приглашение Путину посетить с визитом Эр-Рияд. Сроки визита Путина будут проработаны по дипломатическим каналам.

24 октября наследный принц Саудовской Аравии назвал убийство саудовского журналиста Джамаля Хашкуджи «гнусным преступлением, которому нет оправдания». Ранее семья монарха встретилась с сыном и братом погибшего журналиста во дворце. Мужчины пожали друг другу руки.

Тело Хашкуджи было обнаружено в колодце на территории саудовского генконсульства в Стамбуле, куда он отправился 2 октября, чтобы получить бумаги, необходимые для развода. Саудовская Аравия подтвердила смерть журналиста спустя 18 дней. Власти заявили, что Хашкуджи погиб в результате конфликта на территории генконсульства. Анкара убеждена, что убийство было жестоким и спланированным. Местные СМИ сообщали, что перед убийством журналиста пытали.