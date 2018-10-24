Саудовский принц назвал убийство журналиста «гнусным преступлением»

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман назвал убийство саудовского журналиста Джамаля Хашкуджи «гнусным преступлением, которому нет оправдания». Об этом сообщило агентство Associated Press.

Принц также подчеркнул, что «справедливость восторжествует». Ранее он отметил, что произошедшее в Стамбуле убийство переехавшего в США колумниста Washington Post Хашкуджи «не вобьет клин» между его королевством и Турцией.

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Ранее между Мухаммедом бин Салманом и турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом состоялся телефонный разговор, в ходе которого стороны решили «объединить усилия, чтобы пролить свет на все аспекты убийства». Принц и его отец, король Саудовской Аравии Салман бин Абдул-Азиз, также встретились с семьей убитого.

2 октября журналист Джамаль Хашкуджи исчез в Стамбуле. Он отправился в генконсульство Саудовской Аравии, чтобы получить недостающие бумаги для развода, и пропал. В то же время сотрудники консульства заявляли, что журналист самостоятельно покинул здание.

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