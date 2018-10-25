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В ЦРУ послушали запись убийства журналиста

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Джина Хаспел

Директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Джина Хаспел ознакомилась с аудиозаписью, сделанной во время убийства журналиста Джамаля Хашкуджи в саудовском генконсульстве в Турции. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на два собственных источника.

По их информации, Хаспел послушала запись во время визита в Турцию 22 октября. При этом официально комментировать такие данные в ЦРУ отказались. Как отмечает агентство, директор ЦРУ в ближайшие часы 25 октября проведет встречу с президентом США Дональдом Трампом. Она будет посвящена произошедшему с Хашкуджи.

Ранее турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу заявлял, что Анкара поделилась некоторой информацией по делу о пропаже журналиста с теми, кто ее запросил. По его словам, Турция не намерена подавать в международный суд, однако в случае начала международного расследования будет делиться данными, передает Reuters.

Хашкуджи исчез 2 октября после посещения генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Он направился туда для получения документов о разводе. По свидетельству спутницы журналиста, из здания он так и не вышел. Сотрудники диппредставительства утверждают, что мужчина ушел из здания живым.

Спустя 18 дней Эр-Рияд признал, что убийство журналиста произошло в здании генконсульства. Власти Саудовской Аравии заявили, что Хашкуджи погиб в результате конфликта с людьми, которых он встретил в дипмиссии.

В настоящее время ведется поиск тела мужчины. СМИ сообщали, что допрос, пытки и убийство записались на умные часы Apple Watch, а удалить их у преступников полностью не получилось. Специалисты ставят эту версию под сомнение и отмечают, что записи могли быть получены благодаря прослушке в здании консульства.

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