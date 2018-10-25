Тело убитого саудовского журналиста поищут в колодце

Турецкие органы правопорядка с разрешения властей выкачали воду из колодца в саду консульства Саудовской Аравии, в котором, предположительно, спрятано тело убитого журналиста Джамаля Хашкуджи. Об этом сообщает агентство Associated Press со ссылкой на турецкие СМИ.

Пока не выяснено, действительно ли труп Хашкуджи находится на дне колодца. Криминалисты ожидают результатов анализа воды, которые покажут, спрятаны ли в нем человеческие останки.

О том, что тело якобы обнаружили в колодце, сообщил ранее глава турецкой партии Vatan. Он ссылался на источники в службе безопасности Стамбула.

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Хашкуджи пропал 2 октября в Стамбуле. Он отправился в ведомство Саудовской Аравии, чтобы получить недостающие бумаги для развода. Вместе с ним к территории генконсульства подошла невеста, однако внутрь она не заходила. Девушка прождала мужчину несколько часов, но он так и не вышел из здания. При этом сотрудники консульства заявили, что журналист самостоятельно покинул территорию дипмиссии.

Спустя 18 дней Эр-Рияд признал, что убийство журналиста произошло в здании генконсульства. Власти Саудовской Аравии заявили, что Хашкуджи погиб в результате конфликта с людьми, которых он встретил в дипмиссии.

Турецкие власти заявили, что убийство было жестоким. По данным местных СМИ, журналиста пытали, отрезая ему пальцы, а затем обезглавили.

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