Убийство саудовского журналиста признали намеренным

Генеральный прокурор Саудовской Аравии назвал убийство 59-летнего журналиста Джамаля Хашкуджи преднамеренным. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на государственное информационное агентство королевства.

Со слов генпрокурора, эту информацию он получил от совместной рабочей группы, расследующей преступление. В нее входят представители двух государств — Турции и Саудовской Аравии. «Подозреваемые в деле Хашкуджи умышленно совершили преступление», — заявил шейх Сауд бен Абдулла аль-Моджаб (Suood bin Abdullah Al Mo'jab).

Ранее тело Хашкуджи было обнаружено в колодце на территории саудовского генконсульства в Стамбуле. Саудовский журналист отправился туда 2 октября, чтобы получить бумаги, необходимые для развода. Его невеста прождала у входа несколько часов, однако репортер не вышел из резиденции. Сотрудники консульства заверили женщину, что Хашкуджи покинул здание.

Саудовская Аравия подтвердила смерть журналиста спустя 18 дней. Власти заявили, что Хашкуджи погиб в результате конфликта на территории генконсульства. Турецкие власти убеждены, что убийство было жестоким и спланированным. Местные СМИ сообщали, что перед убийством журналиста пытали.

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