Кремль прокомментировал позицию саудовских монархов по делу Хашкуджи

В Кремле приветствуют позицию королевской семьи Саудовской Аравии, заявившей о своей заинтересованности в тщательном расследовании убийства журналиста Джамаля Хашкуджи, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его цитирует «Интерфакс» в пятницу, 26 октября.

«Мы слышали заявление королевской семьи с осуждением этого убийства, о непричастности королевской семьи к этому. Все остальное — это вопрос расследования, которого желает и сама королевская семья. Мы это приветствуем», — сказал Песков.

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Вопрос о том, верят ли в Москве заявлениям саудовских монархов о непричастности к случившемуся, пресс-секретарь счел неуместным. «Есть официальное заявление короля, заявление наследного принца. Каких-то оснований не верить в принципе ни у кого не должно быть», — добавил он.

25 октября король Саудовской Аравии Салман бин Абдул-Азиз инициировал телефонный разговор с Владимиром Путиным, в ходе которого заявил о намерении провести тщательное расследование и привлечь преступников к ответственности.

24 октября наследный принц Саудовской Аравии назвал убийство Хашкуджи «гнусным преступлением, которому нет оправдания».

Тело журналиста было обнаружено в колодце на территории саудовского генконсульства в Стамбуле, куда он отправился 2 октября.