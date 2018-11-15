США накажут Саудовскую Аравию за убийство журналиста

США готовятся в четверг, 15 ноября, объявить о санкциях в отношении граждан Саудовской Аравии из-за убийства журналиста Джамаля Хашкуджи на территории генконсульства страны в Турции. Об этом сообщает Reuters.

По информации источника агентства, в общей сложности американский Минюст введет ограничительные меры против 17 человек. Среди них будут советник наследного принца Сауд аль-Кахтани, его помощник Махер Мутреб (Maher Mutreb), а также саудовский генеральный консул в Турции Мухаммед Ибрагим аль-Утейби, который покинул страну вскоре после начала расследования.

Санкции будут вводиться по «закону Магнитского», принятому в США в 2012 году. Он позволяет отвечать ограничительными мерами на грубые нарушения прав человека. При этом имена причастных к ним обнародуются.

Ранее генпрокурор Саудовской Аравии сообщил, что по делу об убийстве Хашкуджи задержан 21 подозреваемый, официальные обвинения предъявили 11 из них. Прокуратура также потребовала казнить пятерых подозреваемых, которые, как считается, вынесли расчлененное тело журналиста с территории консульства.

О пропаже Джамаля Хашкуджи стало известно в начале октября. Он находился в Стамбуле, когда вместе со своей возлюбленной отправился в генконсульство Саудовской Аравии. Мужчина зашел в здание, чтобы оформить документы для развода с женой, однако назад уже не вышел.

Лишь в середине октября Эр-Рияд признал смерть журналиста. По данным турецких разведчиков, заказчиком убийства мог быть наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бин Салман. В МИД указали, что он «не имеет абсолютно никакого отношения» к произошедшему, передавало агентство Reuters.

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