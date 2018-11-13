Канада подтвердила существование аудиозаписей по делу Хашкуджи

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо первым из мировых лидеров подтвердил, что аудиозаписи по делу убитого саудовского журналиста Джамаля Хашукджи существуют. Об этом сообщает РИА Новости.

«Канадские спецслужбы проводят тщательную работу по данному делу совместно с турецкими коллегами. Канада полностью ознакомлена с тем, что передала Турция», — сообщил Трюдо.

Канадский премьер отметил, что общался с президентом Турции Реджепом Эрдоганом по телефону и поблагодарил его «за его устойчивость в реагировании на ситуацию с Хашукджи». Он также сообщил, что Канада продолжает сотрудничать с другими странами в расследовании произошедшего, а также обсуждает дальнейшие действия в отношении Саудовской Аравии.

Об исчезновении Хашкуджи стало известно 2 октября. Он отправился в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле, чтобы получить документы для развода. Однако из здания диппредставительства он не вышел.

Эр-Рияд заявил о совершенном преступлении спустя 18 дней. В турецком правительстве полагают, что расчлененное тело Хашкуджи растворили в кислоте. СМИ сообщали, что перед смертью журналист подвергся пыткам. Также в прессе появлялась информация о том, что несколько задержанных связаны с наследным принцем Мухаммедом Аль Саудом.

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