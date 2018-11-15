Убийц саудовского журналиста потребовали казнить

Прокуратура Саудовской Аравии потребовала казнить пятерых подозреваемых в убийстве саудовского журналиста Джамаля Хашкуджи на территории генконсульства страны в Турции. Об этом сообщает Al Arabiya.

По данным обвинения, кто-то из сотрудников саудовского консульства отключил все камеры наблюдения в момент совершения преступления. Прокуроры уверены, что эти пятеро подозреваемых вынесли расчлененное тело Хашкуджи с территории консульства.

Представитель обвинения добавил, что Саудовская Аравия попросила Турцию предоставить королевству доказательства и аудиозаписи, касающиеся этого дела. Однако прокуратура до сих пор ждет, чтобы Стамбул выполнил просьбу.

Генпрокурор Саудовской Аравии сообщил, что по делу об убийстве Хашкуджи задержан 21 подозреваемый, официальные обвинения предъявили 11 из них.

О пропаже Джамаля Хашкуджи стало известно в начале октября. Он находился в Стамбуле, когда вместе со своей возлюбленной отправился в генконсульство Саудовской Аравии. Мужчина зашел в здание, чтобы оформить документы для бракоразводного процесса, однако назад уже не вышел.

Лишь в середине октября Эр-Рияд признал смерть журналиста. По данным турецких разведчиков, заказчиком убийства мог быть наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бин Салман.

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