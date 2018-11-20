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Появились новые подробности жестокого убийства Хашкуджи

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В распоряжении турецких СМИ оказались аудиозаписи, зафиксировавшие момент убийства колумниста The Washington Post Джамаля Хашкуджи в генконсульстве Саудовской Аравии. Цитаты из нее приводит местное издание Hürriyet Daily News.

Из записей следует, что журналиста схватили в отделении «A», где располагается визовый отдел. «Отпустите мою руку! Что вы себе позволяете?» — кричал Хашкуджи.

Турецкие правоохранители идентифицировали на записи голос полковника разведки Махера Абдулазиза Мутреба, регулярно сопровождавшего наследного принца Саудовской Аравии Мохаммеда бин Салмана. «Предатель! Ты будешь привлечен к ответственности!» — якобы кричал он.

Этот же голос слышен на записях разговоров из блока «С», где располагается офис консула. Оттуда было совершено 19 телефонных звонков, в процессе которых Абдулазиз Мутреб общался с советником наследного принца Саудом аль-Кахтани. Первый такой звонок состоялся спустя 13 минут с момента, когда Хашкуджи ступил на порог консульства.

В течение семи минут на аудиозаписи слышна перепалка между Хашкуджи и четырьмя членами отряда, прибывшими в Турцию из королевства для встречи с журналистом. Они же доставили публициста в отделение «Б», в котором расположены административные департаменты. На записи слышно, как Хашкуджи ссорится с захватчиками, потом — звуки физической борьбы, избиения и пыток. Физическое насилие над журналистом продолжалось 11 минут, после чего в кабинете воцарилась тишина. Расследователи считают, что в этот момент соучастники убийства включили радиочастотные помехи. Затем они разбили камеры наблюдения и почистили жесткие диски.

Спустя 20 минут после смерти колумниста одного из членов прибывшей команды, предположительно, 57-летнего сотрудника саудовских спецслужб Мустафа аль-Мадани, нарядили в одежду Хашкуджи, чтобы тот изобразил выходящего живым из консульства журналиста. «Жутко надевать одежду человека, которого мы убили 20 минут назад», — произносит он. Мужчина жаловался, что обувь погибшего оказалась ему слишком мала, и ему разрешили оставить собственные кроссовки. Hürriyet указывает, что кроссовки на двойнике и выдали убийц.

Газета отмечает, что у турецких правоохранителей нет записей из корпуса «C», в котором, предположительно, тело колумниста The Washington Post расчленили. Однако существенным доказательствами они считают тот факт, что в трех помещениях в этой секции сразу после убийства окрасили стены. Кроме того, были обнаружены остатки химических веществ на полах и отпечатки пальцев подозреваемых на электрических розетках. В частности, отпечатки оставил судмедэксперт, прибывший с саудовской командой в Стамбул.

Турецкие власти не обнародуют аудиозаписи и отрицают, что генконсульство Саудовской Аравии прослушивалось. Однако СМИ регулярно публикуют все новые детали произошедшего там убийства со ссылкой на эти записи. Копии пленки также были переданы США, Франции, ФРГ, Великобритании и Саудовской Аравии. На основании всех данных об убийстве американские спецслужбы пришли к выводу, что главным заказчиком был наследный принц.

Хашкуджи убили 2 октября, когда тот пришел в диппредставительство за документами, которые позволили бы ему подтвердить развод и заключить новый брак с гражданкой Турции. Невеста ждала его неподалеку от консульства.

Власти Саудовской Аравии отрицали смерть журналиста в стенах консульства на протяжении почти трех недель. В результате убийство признали, но заверили, что оно было случайным, а наследный принц ничего не знал об операции. 15 ноября прокуратура королевства потребовала казнить пятерых подозреваемых. Турция подозревает в убийстве Хашкуджи в общей сложности 18 человек и требует их экстрадиции. Турецкие власти настаивают на том, что убийство было преднамеренным и умышленно жестоким. По последней их версии, мужчину пытали, расчленили, а тело затем вывезли из Турции в чемоданах, воспользовавшись дипломатической неприкосновенностью.

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