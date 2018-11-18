Трамп испугался записи с последними минутами жизни Хашкуджи

Президент США Дональд Трамп отказался слушать предоставленную Белому дому запись убийства саудовского журналиста Джамаля Хашкуджи. Об этом он заявил в интервью телеканалу Fox News.

Американский лидер сказал, что несмотря на наличие в его распоряжении пленки, он не хочет ее слушать. «Потому что эта запись полна страданий, она ужасна. Меня в полной мере проинформировали об этом, и нет веских причин, чтобы я ее прослушал… Я знаю все, что было на записи, и без личного ознакомления», — пояснил свое решение он.

Трамп отметил, что ему посоветовали не слушать аудиозапись. Он также охарактеризовал происходившее на пленке жестоким, злым и ужасным.

В начале ноября Турция передала копии пленки США, Франции, ФРГ, Великобритании и Саудовской Аравии. На основании всех данных об убийстве американские спецслужбы пришли к выводу, что главным заказчиком был наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бин Салман.

Турецкие власти настаивают на том, что убийство было преднамеренным и умышленно жестоким. Мужчину якобы пытали, а затем обезглавили, расчленили и растворили в кислоте.

Джамаль Хашкуджи пропал 2 октября на территории консульства Саудовской Аравии. Власти признали смерть журналиста лишь через 18 дней после его гибели. Глава МИД Саудовской Аравии заверил, что кронпринц, с которым журналисты связывают 15 подозреваемых в убийстве, не был в курсе операции. 15 ноября прокуратура королевства потребовала казнить пятерых подозреваемых в убийстве.

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