Саудовского принца потребовали арестовать из-за убийства журналиста

Правозащитная организация Human Rights Watch призвала аргентинского судью принять меры в отношении наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бин Салмана аль-Сауда в связи с убийством журналиста Джамаля Хашкуджи. Об этом сообщает Clarin со ссылкой на источники.

Ариэлю Лихо направлена просьба арестовать принца в случае его прибытия в Аргентину для участия в саммите «Большой двадцатки». Судья направил прошение государственному прокурору Рамиро Гонзалезу. Он должен решить, находится ли расследование смерти Хашкуджи в юрисдикции аргентинских властей.

По словам собеседника издания, из-за того, что преступление произошло в другой стране и не подходит под классификацию «преступления против человечества», суду будет «очень сложно» удовлетворить просьбу правозащитников.

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В понедельник, 26 ноября, турецкие власти провели обыск в двух виллах на северо-западе Турции. По информации Anadolu, полицейские изучали колодец. Как сообщало Associated Press, виллы принадлежат саудовским бизнесменам.

Саудовского журналиста Джамаля Хашкуджи убили 2 октября, когда тот пришел в диппредставительство королевства в Стамбуле. Ему были нужны документы, подтверждающие развод, чтобы заключить новый брак с гражданкой Турции. Невеста ждала его неподалеку от здания консульства.

Власти Саудовской Аравии отрицали смерть журналиста на протяжении почти трех недель. Позднее убийство признали, но назвали его непреднамеренным. 15 ноября прокуратура королевства потребовала казнить пятерых подозреваемых.

Турция подозревает в убийстве журналиста в общей сложности 18 человек и требует их экстрадиции. Местные власти настаивают на том, что убийство было преднамеренным и умышленно жестоким. По последней их версии, мужчину пытали, расчленили, а тело затем вывезли из Турции в чемоданах, воспользовавшись дипломатической неприкосновенностью.

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