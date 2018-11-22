Запись с приказом убить саудовского журналиста обнаружили у американцев

Сотрудники ЦРУ получили запись телефонного звонка саудовского принца, на которой тот дает указание поскорее убить журналиста Джамаля Хашкуджи, утверждает колумнист турецкого издания Hurriyet Daily News Абдулкадир Селви (Abdulkadir Selvi).

По данным репортера, на записи кронпринц Мухаммад бен Салман просит своего брата Халеда «заставить замолчать Джамаля Хашкуджи как можно скорее». Халед бен Салман является послом Саудовской Аравии в США.

Как сообщили анонимные источники Селви, в этом разговоре братья обсудили деятельность Хашкуджи, который своей критикой саудовского государства создает «дискомфорт». Журналист заявил, что директор ЦРУ Джина Хаспел обозначила существование этой записи в прошлом месяце во время своего визита в Анкару.

Позднее неназванный турецкий чиновник сообщил агентству Reuters, что ничего не знает об этой записи.

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Саудовского журналиста Джамаля Хашкуджи убили 2 октября, когда тот пришел в диппредставительство королевства в Стамбуле. Ему были нужны документы, подтверждающие развод, чтобы заключить новый брак с гражданкой Турции. Невеста ждала его неподалеку от здания консульства.

Власти Саудовской Аравии отрицали смерть журналиста на протяжении почти трех недель. Позднее убийство признали, но назвали его непреднамеренным. 15 ноября прокуратура королевства потребовала казнить пятерых подозреваемых.

Турция подозревает в убийстве журналиста в общей сложности 18 человек и требует их экстрадиции. Местные власти настаивают на том, что убийство было преднамеренным и умышленно жестоким. По последней их версии, мужчину пытали, расчленили, а тело затем вывезли из Турции в чемоданах, воспользовавшись дипломатической неприкосновенностью.

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