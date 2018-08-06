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Поддерживаемых США саудовцев уличили в сделках с «Аль-Каидой»

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Возглавляемая Саудовской Аравией антитеррористическая коалиция платила террористической группировке «Аль-Каида» (запрещена в России) за уход из городов Йемена. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на источники.

По словам собеседников издания, благодаря таким сделкам боевики сдавали населенные пункты без боя и уходили, забирая с собой все оружие, снаряжение и похищенные деньги и ценности.

В состав коалиции, которую поддерживают США, входят ополченцы и представители местных племен, у которых тесные контакты с боевиками «Аль-Каиды». Так, один из командиров йеменских повстанческих сил до сих пор получает деньги на поддержку своего ополчения. При этом США официально внесли его в список террористов из-за связей с «Аль-Каидой».

Высокопоставленный американский чиновник анонимно заявил, что США знают о присутствии боевиков среди сторонников суннитов, которых поддерживает Эр-Рияд. Американские ВВС также останавливали удары дронов по отходящим с позиций боевикам, однако приказы отдавались неофициально.

Отмечается, что США совместно с Объединенными Арабскими Эмиратами хотят ликвидировать организацию «Аль-Каида на Аравийском полуострове» (AQAP). При этом Штаты также желают уничтожить и хуситов, в борьбе с которыми «Аль-Каида», по сути, находится на той же стороне, что и коалиция, — и американский истеблишмент это видит.

«Вооруженные силы США ясно понимают, что многое из того, что они делают в Йемене, помогает организации "Аль-Каида на Аравийском полуострове"», — отметил сотрудник группы по отслеживанию терроризма исследовательского института Jamestown Foundation Майкл Хортон.

В Йемене с 2014 года продолжается гражданская война между хуситами (шиитское движение «Ансар Аллах») и лояльными изгнанному суннитскому президенту Абд Раббо Мансура Хади войсками. Последних поддерживает возглавляемая Саудовской Аравией Исламская военная антитеррористическая коалиция (Islamic Military Counter Terrorism Coalition).

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