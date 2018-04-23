Саудовцы разбомбили свадьбу и убили невесту

В результате атаки на свадебную церемонию на севере Йемена погибли по меньшей мере 20 человек, включая невесту. Бомбардировку совершила возглавляемая Саудовской Аравией коалиция, передает The Independent.

Большинство погибших — женщины и дети. Жених и 45 гостей получили травмы и доставлены в больницу. Портал alaraby.co.uk отмечает, что жертв более 50, некоторые СМИ сообщают о 120 погибших.

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По какой причине целью атаки стала именно свадебная церемония, не уточняется.

Как отмечает издание, за последние три года в Йемене были убиты 10 тысяч мирных жителей, еще десятки тысяч человек получили ранения. В большинстве случаев бомбардировкам подвергались рынки, больницы, школы.

В ООН отмечают, что 22 миллиона человек — это 80 процентов населения Йемена — нуждаются в гуманитарной помощи.

В Йемене несколько лет идет гражданская война. Одна из воюющих сторон — это боевое крыло хуситов (шиитское движение «Ансар Аллах») и лояльная бывшему руководству страны часть армии, другая — войска изгнанного ими суннитского президента Абд Раббо Мансура Хади и возглавляемая Саудовской Аравией коалиция.

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