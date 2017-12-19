Саудовскую знать попытались убить ракетой

Шиитские повстанцы-хуситы запустили с территории Йемена ракету «Вулкан-2» (Volcan-2H) по зданию королевского дворца, расположенного в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. Об этом сообщает Reuters.

По данным агентства, которое ссылается на заявление хуситов, целью атаки были высокопоставленные чиновники и члены королевской семьи, собравшиеся на совещание во дворце. Ракета была перехвачена системами ПВО Саудовской Аравии, данных о жертвах и разрушениях нет.

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4 ноября хуситы с территории Йемена запустили баллистическую ракету по международному аэропорту Эр-Рияда. Саудовская Аравия заявила, что ракету повстанцам предоставил Иран. Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммад бен Салман обвинил Тегеран в акте «прямой военной агрессии».

Глава иранского МИД Мохаммад Джавад Зариф отверг эти обвинения и заявил, что «агрессивные действия» и «региональные провокации» Саудовской Аравии угрожают Ближнему Востоку.

В Йемене несколько лет идет гражданская война. Одна из воюющих сторон — это боевое крыло хуситов (шиитское движение «Ансар Аллах») и лояльная бывшему руководству страны часть армии, другая — войска изгнанного ими суннитского президента Абд Раббо Мансура Хади и возглавляемая Саудовской Аравией коалиция.

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