Саудовскую провинцию обстреляли из комплекса «Луна-М»

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Шиитские повстанцы-хуситы из движения «Ансар Аллах» запустили неуправляемую ракету «Зилзал-2» («Землетрясение-2») в сторону саудовской провинции Джизан. Момент запуска был зафиксирован на видео, которое в среду, 6 декабря, публикует Telegram-канал Directorate 4, занимающийся обзором деятельности террористов.

Информации о потерях или разрушениях со стороны Саудовской Аравии не поступало.

Иранская ракета «Зилзал-2» была создана на базе советской неуправляемой баллистической ракеты комплекса «Луна-М», она способна преодолевать до 200 километров. По данным канала, «Зилзал-2» также имеется в распоряжении у сирийских военных и ливанского движения «Хезболла».

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4 ноября повстанцы-хуситы с территории Йемена запустили баллистическую ракету по международному аэропорту Эр-Рияда, которая была перехвачена с помощью противоракет MIM-104 Patriot. Как заявили хуситы, обстрел стал ответом на саудовскую интервенцию и ежедневные бомбардировки мирного населения в Йемене.

В Йемене на протяжении нескольких лет идет гражданская война. Одной из воюющих сторон являются боевое крыло хоуситов — шиитское движение «Ансар Аллах» — и лояльная бывшему президенту Али Абдалле Салеху часть армии, другой — войска изгнанного ими суннитского президента Абд Раббо Мансура Хади и возглавляемая Саудовской Аравией коалиция. 4 декабря стало известно, что Салех был убит.