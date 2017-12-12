Всех российских дипломатов эвакуировали из Йемена

Все сотрудники российского посольства покинули Йемен. Об этом во вторник, 12 декабря, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление официального представителя МИД России Марии Захаровой.

«С учетом ситуации в Сане принято решение о временной приостановке российского дипломатического присутствия в Йемене», — сказала она. По словам Захаровой, посол и часть сотрудников будут выполнять свои функции, находясь в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

Материалы по теме Фельдмаршал-смерть Утопившего Йемен в крови диктатора убили его же союзники

4 декабря в Йемене был убит бывший президент страны Али Абдалла Салех. Ранее нынешний глава государства Абд Раббу Мансур Хади приказал направить войска к столице Сане, где продолжается конфликт между недавними союзниками — повстанцами-хуситами и сторонниками Салеха. Как сообщал телеканал Sky News Arabia, к 4 декабря в ходе боев погибли не менее 245 человек.

В Йемене несколько лет идет гражданская война. Одна из воюющих сторон — это боевое крыло хуситов (шиитское движение «Ансар Аллах») и лояльная бывшему президенту Али Абдалле Салеху часть армии, другая — войска изгнанного ими суннитского президента Абд Раббо Мансура Хади и возглавляемая Саудовской Аравией коалиция.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!