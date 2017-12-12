Мир
 
Все круги новостного ада. Подпишись на дьявольский Telegram «Ленты.ру»!→
Последние новости
Рогозин раскритиковал выводы «Роскосмоса» о неудачном пуске с Восточного
Москвич расправился с 12 фазанами в парке Горького и попал в колонию
Студентку убили за интерес к «бандитской» музыке
Всех российских дипломатов эвакуировали из Йемена
Названы страны с наибольшим числом работающих стариков
Центр Москвы заставят рождественскими елками  
Мединский прокомментировал высказывания Кобзона

Всех российских дипломатов эвакуировали из Йемена

Перейти в «Мою Ленту»

Все сотрудники российского посольства покинули Йемен. Об этом во вторник, 12 декабря, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление официального представителя МИД России Марии Захаровой.

«С учетом ситуации в Сане принято решение о временной приостановке российского дипломатического присутствия в Йемене», — сказала она. По словам Захаровой, посол и часть сотрудников будут выполнять свои функции, находясь в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

4 декабря в Йемене был убит бывший президент страны Али Абдалла Салех. Ранее нынешний глава государства Абд Раббу Мансур Хади приказал направить войска к столице Сане, где продолжается конфликт между недавними союзниками — повстанцами-хуситами и сторонниками Салеха. Как сообщал телеканал Sky News Arabia, к 4 декабря в ходе боев погибли не менее 245 человек.

В Йемене несколько лет идет гражданская война. Одна из воюющих сторон — это боевое крыло хуситов (шиитское движение «Ансар Аллах») и лояльная бывшему президенту Али Абдалле Салеху часть армии, другая — войска изгнанного ими суннитского президента Абд Раббо Мансура Хади и возглавляемая Саудовской Аравией коалиция.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Раскрыт текст завещания убитого президента Йемена
Появились первые кадры с места убийства бывшего президента Йемена
Убит бывший президент Йемена
Другие материалы рубрики
Мир00:02Сегодня

Они ушли

Русские покидают Сирию. Там остаются тысячи террористов, а войне не видно конца
16:43Сегодня

Испанцы нашли мигранта в приборной панели BMW

11:56Сегодня

Правозащитники уличили власти Европы в жестоком обращении с мигрантами

16:10Сегодня

В Италии объявили ЧП из-за отсутствия российского газа

Мир00:0311 декабря

«Этим проклятым американцам мы еще покажем!»

Афганцы полюбили русских и возненавидели США
16:18Сегодня

«Солнцепеки» назвали оружием победы в Ираке

17:2211 декабря

Стала известна личность нью-йоркского подрывника

13:05Сегодня

Взрыв на крупнейшей в Австрии газораспределительной станции попал на видео

Мир00:03 5 ноября
О. Джей Симпсон

Попробуй докажи

Обвиненный в жестоком убийстве чемпион поставил США на колени и вышел на свободу
14:47Сегодня

Взрыв в Австрии оставил европейцев без российского газа

22:4911 декабря

Террорист назвал свою атаку в Нью-Йорке местью за действия Израиля в Газе

16:5811 декабря

Момент взрыва в Нью-Йорке попал на видео

Россия
«Если тебе не на работу — пей»
Почему русские рабочие не могут жить счастливо
Смеяться грешно
Кто надрывает животы на концертах Петросяна: беспощадный репортаж из преисподней
Борис Ельцин«Это было время, когда делились огромные богатства»
Чем запомнился россиянам первый президентский срок Бориса Ельцина
Чиновники наказали учителя за речь пожалевшего солдат вермахта школьника
Россию обязали выплатить 99 тысяч евро пострадавшим от пыток в полиции
Кремль прояснил отношение Путина к нейтральному статусу россиян на Олимпиаде
Красноярский полицейский поправлял воспоминания свидетеля ударами в голову
Все материалы
Мир
Они ушли
Русские покидают Сирию. Там остаются тысячи террористов, а войне не видно конца
«Этим проклятым американцам мы еще покажем!»
Афганцы полюбили русских и возненавидели США
Испанцы нашли мигранта в приборной панели BMW
Всех российских дипломатов эвакуировали из Йемена
Кровавый конвейер
На Гаити круглый год режут и свежуют скот
Реджеп Тайип ЭрдоганВ спину не больно
Россия забыла обиды и взахлеб дружит с Турцией
В Италии объявили ЧП из-за отсутствия российского газа
Все материалы
Бывший СССР
Владимир ПлахотнюкУсатый против Дона
За что Россия открыла охоту на богатейшего политика Молдавии
В Киеве поймали оружейного барона
Саакашвили заподозрили в употреблении наркотиков перед судом
Украинец захотел познакомить россиян с идеями Гитлера и попался
Подсчитаны жертвы конфликта в Донбассе
Яценюк рассказал об устном приказе Турчинова применять оружие в Крыму
«С ядерной кнопкой все будет в порядке»
Кто поставил жирную точку в истории СССР
Все материалы
Экономика
Дональд ТрампСвоих не бросаем
План Трампа: спасти богатых и сэкономить на бедных
Домашние заготовки
Почему российской строительной сфере не обойтись без отечественных алюминиевых панелей
Выплюнь бяку
Личинки, тараканы и ДНК человека — на что можно нарваться в батоне колбасы
Идеи депутатов взвинтят цены на пиво
Задержана банда разорявших банки топ-менеджеров
В крымском банке ВВБ ввели временную администрацию
Путин отложит повышение налогов до выборов
Все материалы
Силовые структуры
Судьба офицера
Полицейский убил коллегу, покончил с собой и оставил сиротами троих детей
«Закроют меня — другие продолжат»
Бывший полицейский разоблачал коллег и теперь рискует сесть
Темные времена
Лихие 90-е: спецпроект «Ленты.ру»
Москвич расправился с 12 фазанами в парке Горького и попал в колонию
Юных любовников отправили за решетку за попытку убить родителей
Полицейского заподозрили в изнасиловании девочек из неблагополучных семей
ФСБ показала задержание подозреваемых в подготовке новогодних терактов
Все материалы
Наука и техника
Проект наземной мобильной версии электромагнитной пушкиИ так сойдет
Америка прекратила разработку сдерживающего Россию оружия
Пробила дно
Планета-пришелец расколола Землю и сдвинула континенты
Гены решают
Почему мужчины рождаются геями
Найдена новая опасность микроволновок
НАСА прекратило покупку мест на российских «Союзах»
Раскрыты подробности новой части Battlefield
Недра Большого красного пятна Юпитера показали на видео
Все материалы
Спорт
Антон ШипулинПогнали: Россия поедет на Олимпиаду
Спортсмены выступят под нейтральным флагом, но есть и другой вариант
И так дома посидят
Российскую сборную пугают дисквалификацией. Но доказательств пока нет
Безногий Писториус травмировался во время драки в тюрьме
Результат российских хоккеисток на Олимпиаде в Сочи аннулирован
В Олимпийском комитете России рассказали о принятом на себя ударе
Названо число готовых ехать на ОИ под нейтральным флагом россиян
Россиянам разрешили ехать на Олимпиаду без флага
Все материалы
Культура
Слишком много знали
Кто предсказал гибель «Титаника», теракт 11 сентября и тоталитаризм
«Вся рок-н-ролльная Москва плотно сидела на кислоте»
«Наутилус Помпилиус», золото тещи и расширение сознания Ильи Кормильцева
«Некоторые из них педерасты»
Скандальный балет Серебренникова «Нуреев» собрал в Большом всю российскую элиту
Названы самые популярные в 2017 году российские знаменитости
В истории песни Sweet Dreams оказались замешаны наркотики
В черный список сценариев вошли ленты о нацистах, секс-роботах и русских хакерах
Прославившуюся развратными фото актрису назвали человеком года
Все материалы
Интернет и СМИ
Не зашло: кавказцы заставили Comedy Woman извиниться
После шутки об ингушке-эскортнице они атаковали офис ТНТ
Уличная магия
Иногда все самое необычное происходит прямо у вас под носом
Бузовой не снилось
Участники американского «Дома-2» заработали миллионы на сексе и чистке туалетов
«Эщкере» и «чевапчичи» стали мем-лидерами среди россиян
Первый канал отказался от «Бабьего бунта» и хайпа Бузовой
В скандале с Comedy Woman увидели национальный конфликт
Дуров обмолвился о своей ориентации
Все материалы
Ценности
С новым хайпом
Кроссовки-носки и кепки миллиардера: в 2017 году нам не запретили красиво жить
«Я послушная жена и нежная девочка»
Ксения Собчак боится мужа, Рамзана Кадырова и нитратов
Адриана Лима зареклась раздеваться без повода
Chanel выпустила «комиссарскую» фуражку с красной звездой
Мужчинам предложат выбрать крокодила для собственной куртки
В Москву завезли спортивные костюмы для невест
«Пакеты для бездомных» за тысячу долларов поступили в продажу
Все материалы
Путешествия
В Марокко — дымить
Туристы рвутся в африканский рай ради дешевых наркотиков
Путь далек лежит
Как совершить путешествие без неприятных последствий
Грузия подсадит туристов на марихуану
Американка покурила в самолете и захотела всех убить
Пассажиров в уродливых свитерах пропустят в самолеты без очереди
Путин заявил о готовности открыть авиасообщение с Египтом
Египет по-русски попросил Путина вернуть российских туристов
Все материалы
Из жизни
«Французские мужчины ужасно боятся русских женщин»
История москвички, переехавшей в Париж
Африканский феминизм
Чем живет самая красивая девушка во Вселенной
В туалет или в морг?
Ужас нелепых свиданий, которые пошли не по плану
Австралиец завещал свое тело полигону с разлагающимися непогребенными трупами
Австралийский школьник умер от больничной еды
«Шоколадные мамы» обнажились ради проблемы кормления грудью
Смертельное падение руфера с высотки попало на видео
Все материалы
Тест-драйв лучшей BMW M5
Знакомимся с первой полноприводной «эмкой» на серпантинах Португалии
Самые редкие версии BMW M5
Эксклюзивные M5 для пуристов, арабских шейхов и просто прогулок с ветерком
Невероятные стартапы, которые изменят жизнь водителей
Автомат по продаже машин, встроенный алкотестер и так далее
Самые необычные фары в истории
Головная оптика, от которой можно офонареть
«Один из самых желанных довоенных спорткаров» уйдет с молотка
Первый россиянин получил Bugatti Chiron за 240 миллионов рублей
Покупателям Audi за 400 тысяч долларов подарят планшет с картинками
Все материалы
«Меня не убили, просто развели»
Россиянка влюбилась по уши и лишилась жилья
Что-то встало за окном
Строения, вызывающие самые пошлые ассоциации
С собой не увезешь
Как живут российские олигархи за границей
Его ворсейшество
Бессмертные ковры возвращаются на стены российских квартир
СМИ сообщили о гибели известного руфера
Британец написал камасутру для архитекторов
Назван срок запуска метро до аэропорта Внуково
Все материалы