Раскрыт текст завещания убитого президента Йемена

За день до смерти бывший президент Йемена Али Абдалла Салех написал завещание, в котором призвал народ «не сдавать страну преступным ополчениям». Об этом сообщает Al Arabiya.

Телеканал приводит фотографию рукописного текста. «Если найдете эту бумагу, знайте, что родина драгоценна, и мы не можем ею пренебрегать (...) Не сдавайте им республиканский Йемен, станьте их ночным кошмаром», — говорится в документе.

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Как следует из текста, в те минуты, когда Салех составлял завещание, его окружали «предатели, дешево продавшие Йемен», передает РИА Новости.

Al Arabiya отмечает, что документ опубликовал брат замгенсека партии бывшего президента «Всеобщий народный конгресс». Из-за продолжающегося в стране военного конфликта подлинность документа не подтверждена, родственники бывшего йеменского лидера пока не видели текст завещания.

4 декабря сообщалось об убийстве Али Абдаллы Салеха. В Йемене несколько лет идет гражданская война. Одна из воюющих сторон — это боевое крыло хоуситов (шиитское движение «Ансар Аллах») и лояльная бывшему президенту Али Абдалле Салеху часть армии, другая — войска изгнанного ими суннитского президента Абд Раббо Мансура Хади и возглавляемая Саудовской Аравией коалиция.