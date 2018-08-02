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Саудовцы разбомбили рыбный порт и убили десятки людей

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Возглавляемая Саудовской Аравией коалиция разбомбила рыбный порт в йеменском городе Ходейда. Об этом сообщили Reuters местные медицинские источники.

По их данным, снаряды попали также в рыбный рынок. В результате налета были убиты 26 человек, еще 35 получили различные ранения. Агентство отмечает, что никаких комментариев со стороны Саудовской Аравии или коалиции пока не поступало.

Как передает The Washington Post, рядом с местом удара также находится больница. По данным газеты, большинство раненых — мирные жители, их госпитализировали.

В апреле сообщалось, что силы коалиции атаковали свадебную церемонию на севере Йемена. Тогда погибли по меньшей мере 20 человек, включая невесту.

Гражданская война в Йемене идет с 2014 года. Одна из воюющих сторон — это боевое крыло хуситов (шиитское движение «Ансар Аллах») и лояльная бывшему руководству страны часть армии, другая — войска изгнанного ими суннитского президента Абд Раббо Мансура Хади и возглавляемая Саудовской Аравией коалиция.

В июле 2018-го сообщалось, что председатель Верховного политического совета хуситов Махди Аль-Машат направил телеграмму президенту России Владимиру Путину с просьбой содействовать прекращению гражданской войны на территории страны.

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