Саудовцы разбомбили рыбный порт и убили десятки людей

Возглавляемая Саудовской Аравией коалиция разбомбила рыбный порт в йеменском городе Ходейда. Об этом сообщили Reuters местные медицинские источники.

По их данным, снаряды попали также в рыбный рынок. В результате налета были убиты 26 человек, еще 35 получили различные ранения. Агентство отмечает, что никаких комментариев со стороны Саудовской Аравии или коалиции пока не поступало.

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Как передает The Washington Post, рядом с местом удара также находится больница. По данным газеты, большинство раненых — мирные жители, их госпитализировали.

В апреле сообщалось, что силы коалиции атаковали свадебную церемонию на севере Йемена. Тогда погибли по меньшей мере 20 человек, включая невесту.

Гражданская война в Йемене идет с 2014 года. Одна из воюющих сторон — это боевое крыло хуситов (шиитское движение «Ансар Аллах») и лояльная бывшему руководству страны часть армии, другая — войска изгнанного ими суннитского президента Абд Раббо Мансура Хади и возглавляемая Саудовской Аравией коалиция.

В июле 2018-го сообщалось, что председатель Верховного политического совета хуситов Махди Аль-Машат направил телеграмму президенту России Владимиру Путину с просьбой содействовать прекращению гражданской войны на территории страны.

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