Хуситы нанесли удар по силам арабской коалиции

Войска президента Йемена Абд Раббо Мансура Хади подверглись ракетному удару со стороны хуситов. Об этом сообщает телеканал «Аль-Масира».

Группа ракетных сил хуситов запустила баллистическую ракету по силам арабской коалиции на западном побережье провинции Таиз в Йемене. Отмечается, что была запущена ракета типа М-2.

Ранее 10 мая неизвестные нанесли ракетный удар по кораблю с грузом российской пшеницы у берегов Йемена. Выпущенная ракета попала в трюм, в котором находились 50 тысяч тонн зерна.

В Йемене несколько лет идет гражданская война. Одна из воюющих сторон — боевое крыло хуситов (шиитское движение «Ансар Аллах») и лояльная бывшему руководству страны часть армии, другая — войска изгнанного ими суннитского президента Абд Раббо Мансура Хади и возглавляемая Саудовской Аравией коалиция.

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