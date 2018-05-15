У берегов Йемена неизвестные обстреляли судно с российской пшеницей

Неизвестные нанесли ракетный удар по кораблю с грузом российской пшеницы у берегов Йемена. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Инцидент произошел еще 10 мая в 70 морских милях (примерно 110 километров) от побережья Йемена. Пострадавших нет. Судно Ince Inebolu, вышедшее из Новороссийска, принадлежит турецкой компании Ince Shipping Group, оно перевозило зерно для йеменской Fahem Group.

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Агентство уточняет, что выпущенная ракета попала в трюм, в котором находились 50 тысяч тонн зерна. Груз не получил повреждений. Корабль был отогнан в порт Саудовской Аравии Джизан и в настоящее время ожидает ремонта. Для начала восстановительных работ необходимо выгрузить пшеницу, и когда она попадет покупателю — неизвестно.

В декабре 2017 года все сотрудники российского посольства покинули Йемен из-за ситуации в стране. Посол и часть сотрудников будут выполнять свои функции, находясь в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

В Йемене несколько лет идет гражданская война. Одна из воюющих сторон — боевое крыло хуситов (шиитское движение «Ансар Аллах») и лояльная бывшему руководству страны часть армии, другая — войска изгнанного ими суннитского президента Абд Раббо Мансура Хади и возглавляемая Саудовской Аравией коалиция.

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