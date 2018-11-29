Саудовская Аравия закупит у США вооружение на миллиарды долларов

США и Саудовская Аравия заключили соглашение о покупке противоракетных комплексов THAAD. Об этом сообщает CNBC со ссылкой на источник в Госдепе.

Всего королевство планирует приобрести 44 пусковых установки. Как сообщает телеканал, сделка оценивается в 15 миллиардов долларов. Отмечается, что подписание соглашения — шаг к заключению договора о покупке комплексов ПРО.

«Продажа противоракетных комплексов THAAD станет важным шагом в сотрудничестве США и Саудовской Аравии в сфере безопасности перед лицом растущей угрозы использования Ираном и поддерживаемых им экстремистов баллистических ракет», — сообщил собеседник телеканала.

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В консульстве Саудовской Аравии комментариев по поводу сделки телеканалу не дали.

Ранее президент США Дональд Трамп выступил с заявлением, что США продолжат сотрудничать с ближневосточным королевством, несмотря на скандал, разразившийся после убийства журналиста Джамаля Хашкуджи. По словам президента, США намерены оставаться «непоколебимым партнером» Саудовской Аравии. «Если мы по глупости откажемся от наших контактов, Россия и Китай получат огромную выгоду», — сказал он.

Джамаль Хашкуджи пропал 2 октября на территории консульства Саудовской Аравии в Турции. Власти признали смерть журналиста лишь через 18 дней после его гибели. Преступление связывали с наследным принцем Мухаммедом бин Салманом аль-Саудом. Глава МИД Саудовской Аравии заверил, что кронпринц, с которым журналисты связывают 15 подозреваемых в убийстве, не был в курсе операции.

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