Трамп удивился шуму вокруг убийства саудовского журналиста

Президент США Дональд Трамп заявил, что считает преувеличенным значение убийства саудовского журналиста Джамаля Хашкуджи. Об этом порталу Axios сообщили источники в Белом доме.

Согласно им, Трамп не собирался «поднимать шумиху» вокруг убийства. По мнению президента, значение случившегося для международного сообщества преувеличено. Он также привел в пример другие страны, которые используют жестокие методы, однако назвал убийство «очень плохим».

Помимо этого, Трамп спрашивал своих помощников, почему Америка должна занимать какую-либо позицию по делу Хашкуджи, ведь журналист не был гражданином США, а убийство произошло не на территории страны.

Ранее американский лидер отказался слушать предоставленную Белому дому запись убийства Хашкуджи. Он охарактеризовал происходившее на пленке жестоким, злым и ужасным.

В начале ноября Турция передала копии пленки США, Франции, ФРГ, Великобритании и Саудовской Аравии. На основании всех данных об убийстве американские спецслужбы пришли к выводу, что главным заказчиком был наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бин Салман.

Турецкие власти настаивают на том, что убийство было преднамеренным и умышленно жестоким. Мужчину якобы пытали, а затем обезглавили, расчленили и растворили в кислоте.

Джамаль Хашкуджи пропал 2 октября на территории консульства Саудовской Аравии. Власти признали смерть журналиста лишь через 18 дней после его гибели. Глава МИД Саудовской Аравии заверил, что кронпринц, с которым журналисты связывают 15 подозреваемых в убийстве, не был в курсе операции. 15 ноября прокуратура королевства потребовала казнить пятерых подозреваемых.

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