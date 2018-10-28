Суд над подозреваемыми в убийстве Хашкуджи проведут в Саудовской Аравии

Саудовская Аравия собирается судить подозреваемых в убийстве журналиста Джамаля Хашукджи на своей территории. Об этом заявил министр иностранных дел королевства Адель аль-Джубейр, передает РИА Новости.

«Они были задержаны в Саудовской Аравии, следствие в отношении них идет в Саудовской Аравии, и они будут осуждены в Саудовской Аравии», — сказал он.

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Аль-Джубейр подчеркнул, что саудовские власти намерены обнародовать результаты расследования и наказать виновных в преступлении.

26 октября стало известно, что Турция подготовила требование об экстрадиции из Саудовской Аравии 18 подозреваемых в убийстве саудовского журналиста. По мнению Анкары, страна обладает большими возможностями для вершения правосудия, а турецкий суд будет открыт для иностранных наблюдателей, чтобы обеспечить прозрачность процесса.

Тело Хашкуджи было обнаружено в колодце на территории саудовского генконсульства в Стамбуле, куда он отправился 2 октября, чтобы получить бумаги, необходимые для развода. Саудовская Аравия подтвердила смерть журналиста спустя 18 дней. Власти заявили, что Хашкуджи погиб в результате конфликта на территории генконсульства. Анкара убеждена, что убийство было жестоким и спланированным. Местные СМИ сообщали, что перед убийством журналиста пытали.

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