«Чашечку чая» перед смертью Хашкуджи сочли символичной

Журналист Джамаль Хашкуджи, убитый в генконсульстве Саудовской Аравии в Стамбуле, быстро осознал, что на территории диппредставительства ему грозит опасность. Об этом свидетельствует запись с прослушивающих устройств, пишет The Washington Post.

На записи слышно, как кто-то перед разговором в посольстве предлагает Хашкуджи «чашечку чая», а тот резким тоном говорит «да». Знакомый с аудиозаписью чиновник рассказал изданию, что при этом в голосе журналиста ощущалась нервозность и раздраженность, что может свидетельствовать о том, что он трактовал этот жест вежливости как предвещающий нечто зловещее. Хашкуджи предполагал, что его собираются накачать наркотиками и похитить, считает он.

Washington Post также отмечает, что более ранние записи зафиксировали разговоры, свидетельствующие, что Хашкуджи с самого начала планировали схватить и убить. В конце октября генеральный прокурор Саудовской Аравии признал, что убийство Хашкуджи было преднамеренным. Прежде саудовские власти настаивали на том, что журналиста убили случайно при попытке унять его крики.

По данным властей Турции, убийство совершено группой саудовцев, прибывших в Турцию незадолго до убийства 2 октября. Они пытали журналиста, а затем убили и расчленили. Тело Хашкуджи не найдено. По одним данным, оно могло быть по частям вывезено из Турции в чемоданах. По другой версии, его растворили в кислоте.

Всего по этому делу в королевстве задержан 21 подозреваемый, 11 из них предъявили обвинения. Анкара требует их выдачи. Сообщалось, что турецкие спецслужбы считают заказчиком убийства наследного принца Саудовской Аравии Мохаммеда бин Салмана. К аналогичному заключению пришли спецслужбы США.

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