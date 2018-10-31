Описаны последние минуты жизни убитого саудовского журналиста

Генеральный прокурор Стамбула Ирфан Фидан (Irfan Fidan) заявил, что саудовский журналист Джамаль Хашкуджи умер от удушья. После смерти его тело расчленили. Слова Фидана приводит агентство Reuters.

По данным Фидана, Хашкуджи был задушен сразу, как только вошел в консульство Саудовской Аравии 2 октября.

Генеральный прокурор Стамбула также уточнил, что в ходе переговоров с его коллегой из Саудовской Аравии Сауд аль-Муаджибом (Saud al-Mojeb) им не удалось достичь никаких конкретных результатов.

Ранее генпрокурор Саудовской Аравии назвал убийство 59-летнего журналиста Джамаля Хашкуджи преднамеренным. Тело репортера было обнаружено в колодце на территории резиденции саудовского генконсульства в Стамбуле.

Хашкуджи бесследно пропал 2 октября. Он посетил ведомство Саудовской Аравии, чтобы получить документы, необходимые для развода. Его невеста прождала его возле генконсульства несколько часов, после чего сотрудники учреждения заявили ей, что Хашкуджи покинул здание.

Спустя 18 дней власти Саудовской Аравии подтвердили смерть журналиста Хашкуджи из-за конфликта в консульстве в Турции.

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