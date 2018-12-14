Сенат США потребовал прекратить военную помощь саудитам

Сенат США проголосовал за резолюцию, предписывающую прекратить военную помощь коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией, в гражданской войне в Йемене. Об этом сообщило агентство Reuters.

За это решение проголосовали 56 сенаторов, против — 41. На сторону демократов в этом вопросе встало семеро сенаторов-республиканцев. Это первый случай, когда какая-либо палата Конгресса использует принятую в 1973 году резолюцию о военных полномочиях, ограничивающую возможности президента США по использованию войск без согласования с парламентом.

Кроме того, нижняя палата американского парламента приняла еще одну резолюцию против Саудовской Аравии: она официально обвиняет наследного принца Мухаммеда бин Салмана в убийстве журналиста Джамаля Хашкуджи и требует, чтобы королевство понесло ответственность за это преступление на международном уровне.

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Как пишет агентство, обе резолюции носят скорее символический характер: сторонники президента Дональда Трампа в палате представителей, верхней палате парламента США уже приняли необходимые меры для того, чтобы заблокировать любые инициативы, направленные против Саудовской Аравии.

В сентябре Испания расторгла контракт на поставку Саудовской Аравии 400 высокоточных авиабомб, чтобы эти боеприпасы не были использованы в конфликте в Йемене.

Джамаль Хашкуджи пропал 2 октября на территории консульства Саудовской Аравии в Турции. Власти признали смерть журналиста лишь через 18 дней после его гибели. Преступление связывали с наследным принцем Мухаммедом бин Салманом аль-Саудом. Глава МИД Саудовской Аравии заверил, что кронпринц, с которым журналисты связывают 15 подозреваемых в убийстве, не был в курсе операции.

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