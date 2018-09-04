Испания передумала помогать Саудовской Аравии бомбить йеменцев

Испанское правительство отменяет продажу Саудовской Аравии 400 высокоточных авиабомб, сообщает Associated Press.

Мадрид опасается, что боеприпасы будут использованы против повстанцев-хуситов в Йемене. Там жертвами бомбардировок коалиции арабских государств во главе с Саудовской Аравией ранее становились мирные жители.

Впервые о том, что сотрудничество могут свернуть, стало известно в августе этого года. Тогда от авиаудара коалиции погиб 51 мирный житель, в том числе 29 детей.

За 2017 год Мадрид выручил более 500 миллионов долларов на продаже саудовцам оружия и амуниции, писало издание Middle East Eye.

Сделка по авиабомбам была заключена в 2015 году предыдущим, консервативным правительством Испании. Избранное в этом году правительство социалистов решило отменить сделку и вернуть 9,2 миллиона евро, которые уже получены от Эр-Рияда. Эту информацию подтвердил анонимный источник в Минобороны Испании.

Йеменский конфликт находится в активной фазе с 2014 года. Повстанцев-хуситов, предположительно, поддерживают Иран и «Хезболла». Против них — армия Йемена и коалиция арабских стран, возглавляемая Саудовской Аравией. Поддержку коалиции также оказывают США. Правозащитники обвиняют обе стороны в военных преступлениях.

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