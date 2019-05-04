В Израиле засекли пуски 90 ракет из сектора Газа

С территории сектора Газа по Израилю выпущены 90 ракет. Об этом в своем Twitter-аккаунте сообщила Армия Обороны Израиля.

Военные перехватили «десятки из них» и ответили на удары огнем танков, а также ударами с воздуха, говорится в записи. Ракетный обстрел длился более часа. Он стал первым за месяц тишины.

О пострадавших от обстрела израильтянах не сообщается.

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По меньшей мере четверо палестинцев получили ранения в результате ответного удара ВВС Израиля по северной части сектора Газа. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-секретаря министерства здравоохранения Ашрафа аль-Кидра.

31 марта израильские танки атаковали посты боевиков палестинского движения ХАМАС в секторе Газа в ответ на ракетный обстрел с этой территории. Военнослужащие зафиксировали из Газы пять пусков ракет. О погибших и пострадавших не сообщалось.

Обстановка на границе сектора Газа обострилась весной 2018 года после того, как мирный протест перерос в массовые беспорядки и столкновения протестующих с израильскими войсками. Акция была приурочена ко Дню Накба — исходу с территории, где в 1948 году было создано Государство Израиль.

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