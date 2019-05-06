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Израиль и Палестина договорились о прекращении огня

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Израилиь и Палестина договорились о прекращении огня в секторе Газа. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на палестинские власти.

Договор был заключен при посредничестве Египта. Режим тишины начал действовать в понедельник, 6 мая, в 4 часа 30 минут утра (время совпадает с московским). Эту информацию подтвердил телеканал, принадлежащий палестинскому движению ХАМАС.

5 мая официальный представитель Армии обороны Израиля Джонатан Конрикус заявил, что за сутки с территории сектора Газа по Израилю выпустили более 450 ракет. В ответ израильская армия нанесла удары по 220 военным объектам палестинцев. Он пояснил, что 150 выпущенных ракет были перехвачены системой ПВО «Железный купол», а 70 процентов снарядов разорвались в незаселенной местности.

Очередной обмен ударами между сторонами начался 4 мая. Изначально стало известно, что сектор Газа запустил 90 ракет в сторону Израиля. Отмечалось, что обстрел продолжался более часа. Израиль предпринял ответную атаку, задействовав танки и авиацию.

Обстановка на границе сектора Газа обострилась весной 2018 года после того, как мирный протест перерос в массовые беспорядки и столкновения протестующих с израильскими войсками. Акция была приурочена ко Дню Накба — исходу с территории, где в 1948 году было создано Государство Израиль.

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